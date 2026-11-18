La prima gara FIS NJR della stagione , come è ormai tradizione, è firmata da uno sci club laziale. Lo Sci Club Livata, da mercoledì 18 a sabato 21 novembre, organizza a Soldà sulla pista Kanzel sul ghiacciaio dell'Ortles, sin dal 2000, il Trofeo Energia Pura riservato alle categorie giovanili, al quale è prevista una cospicua affluenza di atleti da tutti i Comitati Regionali Italiani e anche dall’estero. Sold out le iscrizioni nella categoria maschile, che hanno rapidamente raggiunto il numero massimo consentito, 140, mentre nella categoria femminile sono già più di 100 i pettorali prenotati per le gare di gigante e di slalom. Mercoledì 18 e giovedì 19 gli atleti si cimenteranno nelle prove di gigante mentre venerdì 20 e sabato 21 saranno in pista per lo speciale.

Nutrita la partecipazione degli atleti del Comitato Regionale Lazio e Sardegna della Fisi. Saranno sette i protagonisti della nostra regione alle gare di Solda: Lavinia Sambuco, Maria Vittoria Ranalli, Alessandro Ranalli, Alessandro Montani, Roberto Benvenuto, Federico Mattei, Caterina Casini, tutte atleti dello sci club Livata che saranno seguiti dall’allenatore della Squadra di Comitato Giovani Cristian Restante e dai tecnici dello Sci Club Livata. Sarà presente alle gare il Direttore Sportivo del CLS Marco Verdecchia.

“Lo Sci-Cub Livata - ha affermato il presidente del team sublacense Franco Malci - con orgoglio organizza questa manifestazione che, da anni, segna l’inizio ufficiale delle attività agonistica FIS. Non posso che ringraziare Solda e tutti gli operatori locali che ci sostengono e ci permettono di realizzare questo evento che ogni anno raccoglie crescente partecipazione e unanimi consensi. La qualificata partecipazione nazionale ed internazionale metterà a confronto i ragazzi della nostra regione con atleti di grande spessore e credo che l’esperienza possa essere importante e formativa per la loro crescita. Lavinia Sambuco è la nostra punta di diamante ma ci aspettiamo buoni risultati anche dagli altri. Permettetemi di sottolineare l’impegno del Comitato Regionale Lazio e Sardegna e del presidente Andrea Ruggeri per il sostegno che dà al nostro lavoro, una sinergia senza la quale non potremo permetterci di organizzare eventi di questo livello “