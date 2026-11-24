A distanza di novantuno giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro, Federica Brignone è tornata sugli sci sulla pista di Cervinia. La pluricampionessa olimpica di gigante e supergigante, insieme al fratello Davide, ha usato sci da gigante per effettuare qualche giro in campo libero, primo passo verso un periodo di riavvicinamento alla neve, che verrà parallelamente accompagnato dal percorso riabilitativo e di preparazione atletica che Federica sta svolgendo dopo l'infortunio rimediato nell'aprile 2025. "A tre mesi dall'ultima operazione, sono tornata a scivolare a Cervinia e sono contenta", ha commentato Federica alla fine della mattinata.