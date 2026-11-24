L'ennesima rinascita della Brignone dopo l'operazione: "Sono tornata a scivolare e sono contenta"
La campionessa a Cervinia ha utilizzato sci da gigante. Si era infortunata nell'aprile 2025
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
A distanza di novantuno giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro, Federica Brignone è tornata sugli sci sulla pista di Cervinia. La pluricampionessa olimpica di gigante e supergigante, insieme al fratello Davide, ha usato sci da gigante per effettuare qualche giro in campo libero, primo passo verso un periodo di riavvicinamento alla neve, che verrà parallelamente accompagnato dal percorso riabilitativo e di preparazione atletica che Federica sta svolgendo dopo l'infortunio rimediato nell'aprile 2025. "A tre mesi dall'ultima operazione, sono tornata a scivolare a Cervinia e sono contenta", ha commentato Federica alla fine della mattinata.
Tutte le newsSci
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS