Brignone shock, annuncia il ritiro con un video sui social

Queste le sue parole: "Ciao a tutti, dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e mi fa sempre troppo male. Per questo motivo ho deciso di non continuare con la mia carriera agonistica! È stata sicuramente una scelta molto difficile, ma nonostante io abbia fatto di tutto per poter tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette. Vorrei però aprire il cancelletto di gara ancora un'ultima volta per salutare questo modo che tanto amo e tutti voi. Vi farò sapere dove e quando. A presto e grazie".

(articolo in aggiornamento)