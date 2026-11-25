È quasi disorientata Sofia Goggia dopo l'annuncio di Federica Brignone , che ha deciso di appendere gli sci al chiodo, viste le difficoltà a ripendere dopo l'ultimo grave infortunio. Compagne di squadra in azzurro, rivali in pista e ora, magari, solamente buone amiche.

"Se sono l'atleta di oggi, lo devo tantissimo a lei"

L'ideale abbraccio di Sofia a Federica arriva pubblicamente attraverso il canale ufficiale della Fsi. Poche parole, che descrivono però alla perfezione lo stato d'animo di Goggia di fronte al passo indietro di Brignone: "Vivo una sensazione strana, perché dopo tanti anni che abbiamo gareggiato insieme, poi è arrivato il giorno in cui si esce dalla bolla. Io sono grata di avere condiviso questi anni con Federica, se sono l'atleta di oggi, lo devo tantissimo anche a lei, perché mi ha spronata a dare il meglio. È stato un onore per me essere in squadra con un'atleta del suo calibro".