Da essere la figlia di Ninna Quario a trasformarsi nella tigre che graffia d’oro la neve dell’Olympia delle Tofane . Papà Daniele maestro di sci, ma soprattutto una madre slalomista di Coppa del Mondo ai tempi della Valanga Rosa : il futuro sulla neve era già scritto sin dalla culla, anche se nemmeno la diretta interessata se lo prefigurava così radioso. Al talento naturale , ha aggiunto una grinta e una tenacia impareggiabili che l’hanno aiutata nei tanti momenti difficili di una carriera costellata di traguardi storici per lo sci azzurro. Il segreto del successo? C’è tanto del fratello minore Davide , scelto come tecnico tra mille polemiche a inizio 2017 quando tutto sembra andare storto. Diventa insostituibile per Fede , la stella polare in qualunque istante, sulla neve e fuori. E proprio lui, ieri, l’ha confermato: «Mi sono dedicato a Fede in tutto e per tutto, non soltanto da allenatore di sci, ma in tanti aspetti dalla sua vita. Smetto anch’io con Fede, poi in futuro si vedrà». Un trio delle meraviglie completato dall’insostituibile skiman Mauro Sbardellotto, che ora seguirà altri atleti della Rossignol.

Brignone, una carriera di trionfi

Trentasette vittorie in Coppa del mondo, la prima delle quali arrivata «soltanto» nell’ottobre 2015, perché quel gradino più alto sembrava maledetto, dopo esser salita ripetutamente sui due a lato dal 28 novembre 2009 (terza in gigante ad Aspen) in poi. Nel frattempo, Fede aveva colto persino un argento iridato a soli vent’anni in gigante a Garmisch-Partenkirchen. Nessuna azzurra prima di lei aveva mai vinto la Sfera di cristallo assoluta in campo femminile. Ci è riuscita due volte, una sull’affacciarsi della pandemia nel marzo 2020 e poi ancora nel 2024/2025. Un inverno magico con 10 vittorie (record femminile) e 16 podi (primato assoluto, scalzando persino Alberto Tomba), funestato proprio sul finire dal terribile infortunio ai Campionati Italiani a Moena, ultimo appuntamento stagionale a primavera già inoltrata. E pensare che era arrivato pure il secondo oro mondiale, nel gigante di Saalbach 2025, due anni dopo il primo titolo nella combinata di Courchevel 2023. Alle cinque medaglie iridate (2 ori e 3 argenti), la sua sconfinata bacheca ne aggiunge altrettante olimpiche. Anche qui un crescendo rossiniano, partito con il bronzo in gigante a PyeongChang, migliorato in argento quattro anni dopo a Pechino 2022, quando colse un altro bronzo in combinata. Il bello però deve ancora venire, quando nessuno pensa sia umanamente possibile. Con la stessa gamba sinistra a mezzo servizio che ora la costringe al ritiro, Federica non soltanto si presenta al via dell’Olimpiade casalinga sulle Dolomiti, ma annichilisce tutte le rivali. Non una, ma ben due volte. Trionfo in superG, apoteosi in gigante: tutto il mondo sportivo è ai suoi piedi.

Da Buonfiglio a Goggia: gli omaggi a Federica Brignone

E da ieri le voci si rincorrono una dietro all’altra. «Un esempio di come superare le avversità», l’omaggio del numero uno del Coni Luciano Buonfiglio, a cui fa eco il presidente della Fisi, Flavio Roda: «Ha portato la nostra federazione ai massimi livelli mondiali». E il ministro dello sport Andrea Abodi: «Ci sono vittorie che restano nella storia dello sport e storie di atleti vincenti che vanno ben oltre lo sport. Federica, la tua è una di queste. Ci hai fatto emozionare e reso orgogliosi con i tuoi successi internazionali, ci hai lasciato senza parole con le straordinarie imprese dei due ori olimpici a Milano Cortina, conquistati lasciandoti alle spalle le tue avversarie, ma anche gli effetti di un incidente che avrebbe fermato definitivamente chiunque. Sei e sarai un esempio per i giovani, ma anche per tutti noi». La compagna e rivale di mille battaglie Sofia Goggia concede l’onore delle armi: «Sono grata di aver condiviso questi anni con lei, mi ha spronata a dare il meglio. Se sono l’atleta che sono, molto lo devo anche a lei». Un duello in cui, noi italiani come tutti gli appassionati degli sport invernali, eravamo sempre vincitori.