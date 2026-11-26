"Il momento esatto in cui ho deciso di ritirarmi? È stata una decisione non presa sul momento ma maturata nel tempo in base alla condizione di salute della gamba, questo mi ha 'aiutato' a prendere la decisione. Sono stata all'apice della mia carriera fino a che non ho deciso di smettere, perchè ogni curva dove dovevo appoggiare la gamba era una tortura. Lo era già stato questa estate, da lì avevo iniziato a pensarci. Poi avevo fatto un nuovo intervento e ripreso con la cure. È ormai 20 mesi che sono dietro a questo infortunio . Tranquillamente ho preso questa decisione che è quella giusta per me e la mia salute". Così Federica Brignone , ospite a 'Cinque minuti' di Bruno Vespa su Raiuno, questa sera dopo il Tg1 delle 20, il giorno dopo l'annuncio del suo ritiro dall'attività agonistica .

Brignone e l'addio agli sci: quando sarà l'ultima gara

Non sarà facile appendere gli sci al chiodo per la Tigre, vincitrice di tre medaglie olimpiche e cinque iridate, di due Coppe del Mondo generali e cinque di specialità. Però Federica non ha dubbi: l'ultima gara dev'essere indimenticabile e deve per forza essere davanti ai suoi tifosi, che dall'inizio alla fine l'hanno sostenuta e capita: "L'ultima volta al cancelletto? Non ho ancora deciso dove, la mia idea è o in Italia o a Crans Montana, sono tappe cui sono molto legata dove ho vissuto delle emozioni grandi. Mi piacerebbe salutare questo mondo nel migliore dei modi, mi sarebbe piaciuto farlo in gara ma non sarà stavolta competitiva. Però voglio salutare dal vivo e dal vero tutte le persone. Il mio sogno è questo, vedremo che cosa sarà possibile".

La sciatrice milanese riguardando tutta la sua carriera ventennale non ha nulla da recriminarsi e guarda al futuro come un'opportunità per dedicarsi a tutto quello che ha dovuto mettere in pausa: "Il mio stato d'animo quando mi sono detta basta? È stato di orgoglio, quello che ho fatto nella carriera va oltre quello che avrei potuto sognare. Non sapevo neanche se mi sarei avvicinata alla Coppa del mondo e addirittura vincerla è la cosa più importante del nostro sport. E poi tristezza. Ho vissuto in questo mondo per 20 anni, e mi mancherà la sfida, i viaggi, la squadra, le ragazze e gli allenatori. E anche un senso di felicità. La vita da sportiva di alto livello è bellissima ma anche molto limitante, ci sono cose che non sono riuscita a fare e che ora posso fare. Ora voglio viaggiare e fare tanti sport. Ci vorrà del tempo per assimilare il cambiamento. Ci sono passioni che non sono riuscita finora a coltivare. Con il tempo poi ragionerò e mi verranno in mente talmente tante altre voglie, ora ho bisogno solo di accettare e capire che non sono più un atleta, questo è quello che è cio su cui cercherò di lavorare".