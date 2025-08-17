Tanfoglio, il nuovo fenomeno del tiro a volo azzurro

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Se chiedete a Francesco Tanfoglio, 19 anni di cui una buona metà vissuta con un fucile in mano, cosa si provi non tanto a sparare, quanto a vivere quegli attimi sospesi e pieni, brevissimi eppure interminabili, che precedono lo sparo, ne ricaverete l’idea di un’esperienza extrasensoriale, quasi metafisica. “L’adrenalina è tale – racconta Francesco, bresciano di Desenzano del Garda, atleta delle Fiamme Oro, neodiplomato al liceo delle scienze umane,
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte