Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Tiro a volo, tutto esaurito per i Tricolori 2025

Nel weekend si assegnano i titoli italiani di trap e skeet a Varese ed Arezzo, tutti i migliori in pedana. Ferdinando Rossi: "Un bel segnale di attaccamento e voglia di mettersi in mostra"
Tiro a volo, tutto esaurito per i Tricolori 2025© EPA
Roale
1 min

Due specialità olimpiche, tutte le categorie impegnate, campi di gara dislocati in tante regioni, oltre millecinquecento atlete e atleti coinvolti: la Federazione italiana di tiro a volo è pronta a vivere uno dei weekend più attesi e intensi della stagione, quello che celebra i Campionati italiani del trap e dello skeet. Dal Tav Belvedere di Uboldo (Varese), dove si contenderanno il Tricolore la Categoria Eccellenza e le Qualifiche Donne e Junior, mentre la Prima Categori

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte