Assoluti di tiro, per De Flippis e Iezzi vittorie con vista... Mondiale

Nella Fossa olimpica, il poliziotto tarantino al primo tricolore della carriera. Tra le donne, l'atleta dei Carabinieri batte l'argento olimpico Stanco. Ritorno sul podio per la Bacosi nello skeet. Rossi: "Tutte gare di altissimo livello"
Assoluti di tiro, per De Flippis e Iezzi vittorie con vista... Mondiale
Roale
1 min

Conferme importanti, graditi ritorni, nomi nuovi. Su tutti i campi, gare di altissimo livello. Ce n’è stato per tutti i gusti nel weekend che ha assegnato i titoli italiani delle due discipline regine del tiro a volo, la fossa olimpica e lo skeet. Grande partecipazione, finali combattute fino all’ultimo piattello: nessuno ha snobbato le finali tricolori, pur in una stagione ricchissima di appuntamenti importanti, dopo Europeo e Coppa del Mondo, e a un mese dai Mondiali di A

