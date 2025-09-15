Una festa di sport, innanzitutto. Ma anche un festival giovanile, dunque pieno di bellezza ed entusiasmo. Atlete e atleti, genitori, sorelle e fratelli, amiche e amici; e poi tecnici, delegati, appassionati, semplici curiosi. La meglio gioventù del tiro a volo italiano e tutto il suo indotto si sono dati appuntamento nel weekend appena trascorso sulle pedane del Tav Montecatini Piene a Nievole del presidente Marco Benucci, in provincia di Pistoia, per il Campionato Italiano del Settore