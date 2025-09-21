Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Oro, argento e un sogno chiamato Paralimpiade

Dietro ai successi azzurri al Mondiale di para-trap, il lavoro di Fitav e Issf per portare la disciplina ai Giochi di Los Angeles. Il presidente Luciano Rossi: "Siamo pionieri e punto di riferimento per tutti, ora lavoriamo al progetto più grande"
Oro, argento e un sogno chiamato Paralimpiade
Roale
1 min

Dietro i successi azzurri di questi giorni al Campionato del mondo di para-trap, c’è una storia lunga vent’anni da raccontare, in cui il tiro a volo italiano è artefice e protagonista indiscusso. Si può dire, senza paura di essere smentiti, che il nostro Paese sia stato pioniere e punto di riferimento – lo è tuttora – del tiro a volo paralimpico. Diciotto anni fa, letteralmente non ve n’era traccia, in nessuna parte del mondo. La scint

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte