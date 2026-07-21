Erminio Frasca compie l’impresa a Lonato del Garda: “Andare alle Olimpiadi di Los Angeles? Ho centrato 30 piattelli…”

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Medaglia d’oro e record del mondo. È salito in cattedra e si è regalato un bel 30 e lode. In una delle gare di Coppa del mondo di tiro a volo, specialità trap, più importanti a livello internazionale, a Lonato del Garda (Brescia), Erminio Frasca ha compiuto l’impresa: colpiti 30 piattelli su 30, nessuno mai come lui. Le favole sportive esistono e regalano emozioni. Un passione che lo ha reso unico. «Sul momento non ho realizzato c
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