Immensa Jessica Rossi in Qatar: arriva il quarto oro mondiale nel trap
L'azzurra si è piazzata davanti ad Adriana Ruano Oliva, campionessa olimpica di Parigi 2024
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Jessica Rossi non smette di stupire. L'atleta italiana, infatti, bandiera del tiro a volo, è diventata campionessa del mondo per la quarta volta in carriera nella specialità del trap, a nove anni dall'ultimo titolo iridato. Ai Mondiali di Lusail, in Qatar, l'azzurra, vincitrice dell'oro a cinque cerchi a Londra 2012, si è piazzata davanti alla campionessa olimpica di Parigi 2024, la guatemalteca Adriana Ruano Oliva. Quarta l'altra italiana Erica Sessa, che ha ha sfiorato la medaglia di bronzo in Qatar.
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