Le parole di Rossi: "Emozione grandissima, meglio di Londra 2012"

L’olimpionica di Londra 2012 ha superato le tre sessioni di qualifica (50+50+25) con il punteggio di 119/125, presentandosi alla serie decisiva di finale accreditata del dorsale numero uno. Qui, nonostante due piattelli consecutivi mancati nell’ultima serie da cinque colpi, ha contenuto con grande sangue freddo il prepotente ritorno di Adriana Ruano Oliva, campionessa olimpica di Parigi 2024, chiudendole davanti di misura con il risultato di 27/30. Medaglia d’argento, quindi, per la guatemalteca (26/30) mentre sul terzo ed ultimo gradino del podio si è andata a piazzare l’atleta individuale neutrale Daria Semianova (bronzo con 19/25). “Dirmi contenta non rende abbastanza quello che sto provando. È un’emozione grandissima che, se possibile, supera quella del 2012 a Londra perché oggi posso condividerla con mio figlio David. Lui, probabilmente, ancora non si rende conto, ma sente tutta la mia gioia. Ho iniziato questa stagione facendo una prova. Volevo capire se mi sarebbe stato possibile gareggiare avendo sempre David al mio fianco". Poi una dedica speciale alla famiglia: "Grazie a mia madre Monica, che è stata fondamentale, ed al mio compagno Stefano la prova è riuscita. Direi molto bene. Sono orgogliosa di me stessa e ci tengo a condividere questo risultato, oltre che con la mia famiglia, anche con il DT Marco Conti, con la FITAV, con le Fiamme Oro e con tutti quelli che hanno creduto in me anche quando ho tentennato”, ha detto una commossa Rossi al termine della finale.

Sessa, Stanco ed altre discipline: la situazione in vista Los Angeles 2028

In casa Italia da rimarcare anche l’ottima quarta piazza di Erica Sessa (16/20), campionessa mondiale juniores a Changwon nel 2018 sia a livello individuale sia nel mixed team, riuscita a tenere il passo delle migliori al mondo anche in finale dopo aver chiuso quinta nelle qualificazioni (117/125 +2) a margine di uno shoot-off che ha coinvolto altre due tiratrici. Nulla da fare, invece, per Silvana Maria Stanco, argento olimpico in carica, soltanto 16ª nella fase preliminare (112/125) e per questo rimasta esclusa dalla lotta per le medaglie individuali. Ma non è finita qui. Le stesse Rossi (119/125), Sessa (117/125) e Stanco (112/125) si sono fregiate dell’oro nella classifica femminile a squadre. Il terzetto azzurro, grazie allo score totale di 348/375, ha sbaragliato letteralmente la concorrenza, prevalendo in maniera netta nei confronti sia della Repubblica Ceca sia della Turchia, che hanno archiviato la prova entrambe con il punteggio complessivo di 340/375.

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici Estivi di Los Angeles 2028 sono attualmente 16 (13 uomini, 3 donne) in 4 discipline:

- Flag football (carta olimpica per la squadra maschile: 10 unità, riserve comprese)

- Ginnastica ritmica (1 carta olimpica: 1 d concorso generale individuale)

- Sport equestri (4 carte olimpiche nel salto ostacoli: 3 titolari più 1 riserva)

- Tiro a volo (1 carta olimpica: 1 d trap)