Super Final tuffi: Pellacani seconda nel trampolino 3 metri

Chiara Pellacani ottiene un altro podio nella Super Final della Coppa del Mondo di tuffi. Dopo aver chiuso terza assieme ad Elena Bertocchi nel trampolino 3m sincro, all’Aoti Aquatics Center di Xi’an, in Cina, l’azzurra chiude al secondo posto la gara individuale della stessa specialità.

Pellacani seconda dietro a Chen

A trionfare è la padrona di casa Yiwen Chen, irraggiungibile con i suoi 376.05 punti. Dietro di lei c'è appunto la ventunenne romana (301.95). Completa il podio, terza con lo score di 291.15, l’australiana Maddison Keeney. Undicesima posizione (259.35) per l’altra italiana in gara, Elena Bertocchi. Per quanto riguarda la competizione maschile, Giovanni Tocci termina settimo e Lorenzo Marsaglia decimo