Mondiali di Singapore, Pellacani conquista la medaglia di bronzo

Mondiali, le parole di Chiara Pellacani

“Sono emozionatissima - ha dichiarato la tuffatrice romana - è la prima medaglia mondiale a livello individuale, era tempo che la inseguivo, finalmente ci sono riuscita. Dopo il viaggio aereo non ero stata bene, per fortuna mi sono ripresa prontamente, Dopo gli Europei ho fatto una lunga preparazione, sono contenta che è arrivato un risultato importante dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto con i tecnici. Ho affrontato la gara in maniera tranquilla, quando ho visto l’errore della cinese che mi precedeva in classifica, ho capito che c’erano i margini per poter salire sul podio. Dopo questa medaglia punto anche sulle altre gare”.

Mondiali nuoto, arriva la decima medaglia per l’Italia

Prima medaglia per l'Italtuffi a Singapore: E’ la decima in totale per il team azzurro ai Mondiali di Nuoto, dopo le sei d'argento del nuoto in acque libere e le tre (un argento e un bronzo) nel nuoto artistico. Per Chiara Pellacani è la quinta medaglia ai Mondiali: nelle precedenti edizioni la tuffatrice romana ha già conquistato due argenti e altrettanti bronzi a squadra.