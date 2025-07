Pellacani e Santoro d'oro dai 3 metri sincro misti: primo trionfo azzurro ai Mondiali di Singapore!

Santoro e Pellacani d'oro a Singapore

Mai l'Italia si era spinta così in alto con con una coppia. Finora solo la leggenda Klaus Dibiasi (nella piattaforma a Belgrado 1973 e Cali 1975) e la vice presidente Tania Cagnotto (nel trampolino da un metro a Kazan 2015) erano riusciti a vincere un oro mondiale. Già vicecampioni del mondo l’anno scorso e d’Europa quest’anno, per loro si tratta dell’ottava medaglia nel sincro misto tra mondiali, europei ed European Games. Prima di oggi: argento europei Antalya 2025, argento mondiali Doha 2024, bronzo mondiali Fukuoka 2023 e oro European Games Resovia stesso anno, bronzo europei Roma 2022 e argento mondiali Budapest stesso anno, oro europei Budapest 2021.

Chi è Chiara Pellacani

Chiara Pellacani, 22 anni, romana, allenata da Tommaso Marconi per MR Sport F.lli Marconi e Fiamme Gialle, che a dicembre 2021 si è trasferita negli Stati Uniti per studiare alla Louisiana State University e da tre anni è alla Univeristy of Miami, in attesa di discutere la tesi di laurea in psicologia, cui seguirà un master in comunicazione - ha già conquistato 23 medaglie tra europei e mondiali. L’ultima era stata quella di bronzo dal metro individuale proprio in apertura dei campionati del mondo a SIngapore.

La scheda di Matteo Santoro

Matteo Santoro, 18 anni, romano, rappresenta il futuro dei tuffi italiani. E’ tesserato per MR Sport F.lli Marconi e Marina Militare e seguito da Alice Palmieri . E’ stato il più giovane medagliato della storia dei tuffi italiana in un Mondiale dopo l'argento conquistato nel sincro in coppia con Pellacani a Budapest 2022. È il vice campione europeo juniores dai 3 metri a Belgrado 2024 e campione d’Italia in carica dopo la vittoria agli assoluti Unipol ad aprile e Torino, nell’occasione premiato dal presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli e dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.