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Europei Nuoto: oro dell'Italia nei tuffi con Chiara Pellacani e Matteo Santoro© EPA

Europei Nuoto: oro dell'Italia nei tuffi con Chiara Pellacani e Matteo Santoro

La coppia azzurri domina la gara di tuffi sincro misto dai tre metri
Chiara Pellacani e Matteo Santoro conquistano la medaglia d'oro nel gara di tuffi sincro misto dai tre metri agli Europei di Parigi. Gli azzurri, già campioni del mondo in carica, chiudono con 305.85 punti davanti alla coppia di atleti neutrali, i russi Ilia Molchanov e Elizaveta Kuzina, (286.17) ed a quella tedesca composta dai tedeschi e Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel (284.19).

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