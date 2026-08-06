PARIGI - Chiara Pellacani , premiata come miglior tuffatrice europea del 2025, trascina all'oro anche Elisa Pizzini nella finale sincro dal trampolino dei 3 metri agli Europei di Parigi ed entra nella storia. Per lei è la quinta medaglia aurea di fila in questi campionati europei, un primato che nemmeno Tania Cagnotto era riuscita a conquistare. Tutto è cominciato col trionfo a squadre, poi la doppietta nel misto (con Matteo Santoro) e il trionfo per distacco da un metro, bissato martedì dall’altro assolo dai tre metri. Oggi (giovedì 6 agosto) si è confermata in coppia con Pizzini: fenomena. Rivivi la diretta.

19:31

Domino Italia

Finale trampolino 3 metri sincro femminile

1. Chiara Pellacani / Elisa Pizzini 308.07

2. Kseniia Bochek / Diana Karnafel (UKR) 278.40

3. Lena Corona Hentschel / Jette Muller (GER) 274.59

19:12

Tutti i tuffi di Pellacani e Pizzini

Le azzurre sono arrivate prime con 308.07



201B Ordinario indietro carpiato 48.00 (2)

301B Rovesciato carpiato 46.20 (2)

5152B Doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento 70.20 (1)

107B Triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato 73.47 (1)

405B Doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato 70.20 (1)

19:08

Pizzini: "A novembre non pensavo di essere qui"

"Il segreto di questo risultato? Sicuramente tanto lavoro in maniera anche individuale. Siccome la distanza tra noi è tanta e il lavoro insieme alla fine è poco, però c'è tanta lavoro e tanta sintonia tra di noi. Ci stiamo iniziando a capire anche un po' di più come persone e come atlete. La sintonia ci aiuta molto. Questa medaglia rappresenta tutto. Quest'anno in generale non è partito nel migliore dei modi. A novembre non pensavo neanche di essere qui, a giocarmi delle medaglie e vincere un oro insieme a Chiara. La dedico alle persone che mi sono state affianco questo anno e che mi hanno aiutato a crederci e anche a curarmi".

18:42

Pellacani felice e soddisfatta

"Sono super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro, sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo. La cosa più importante che le ho detto prima della gara è quella proprio di andare serena e convinta poi gli errori se capitano non fa niente, però l'importante è affrontarla nel modo giusto e questo l'ha capito E infatti i risultati si sono visti. Spero che ovviamente lo capirà anche per le sue future gare individuali. Volevamo ringraziare le Fiamme Gialle perché ci sostengono tantissimo nei nostri percorsi lei da Roma, io da Miami, sono la nostra forza"

18:35

Le parole di Pellacani e Pizzini

"Sono molto felice per come abbiamo condotto la gara, non solo per l'oro, per come ci siamo sentite insieme e ci siamo tuffate. Il segreto è tanto lavoro individuale, tanta sintonia", alcune delle parole di Elisa Pizzini. Chiara Pellacani ha spiegato: "Ogni medaglia ha un significato diverso, sono tutte molto importanti". Poi ha aggiunto: "Ero consapevole del mio valore ma mi sono resa conto del salto di qualità in questi Europei, era questo il mio obiettivo. Piano piano ci avviciniamo alle cinesi".

18:20

Italia prima anche nel medagliere

L'oro di oggi consente all'Italia di vincere automaticamente anche il medagliere degli Europei di tuffi di Parigi. Infatti, indipendentemente dal risultato della piattaforma maschile, gli azzurri sono sul tetto d’Europa con cinque ori un argento e un bronzo.

18:05

+++ Oro Italia con Pellacani e Pizzini +++

Ora sì, l'Italia con Pellacani e Pizzini è da medaglia d'oro. Seconda l'Ucraina, terza la Germania. Strepitosa Pellacani con cinque ori in questo Europeo.

18:04

Pellacani e Pizzini verso l'oro!

Con un ultimo tuffo ancora perfetto le azzurre si avvicinano all'oro. Il punteggio sale a 308,07, difficilmente verrà superato.

17:57

Capolavoro Italia, che tuffo!

Pellacani e Pizzini da urlo, il tuffo da coefficiente 3.1 è riuscito al millimetro, un triplo e mezzo avanti eseguito perfettamente. Punteggio 73,47, totale 237,87, siamo primi al momento.

17:49

Tuffo Italia molto buono!

Molto bene il terzo tuffo dell'Italia, un doppio e mezzo avanti carpiato con avvitamento. Premiate le ragazze con un punteggio di 70.20, siamo in testa con 164,40.

17:45

Italia seconda dietro alla Germania

Due punti e quaranta separano la coppia tedesca da quella italiana. Pellacani e Pizzini sono in zona podio.

17:43

Secondo tuffo delle italiane

Secondo tuffo, piccola sbavatura per Pizzini, peccato perché il tuffo rovesciato era perfettamente in sincro. Punteggio: 46.20, saliamo a 94,20.

17:34

Bravissime Pellacani e Pizzini!

Ottimo tuffo delle due azzurre che iniziano subito forte, esecuzione davvero ben riuscita: 48,00 punti.

17:33

È iniziata la finale dei tuffi!

Si parte, le prime a tuffarsi sono le polacche. Attesa per Pellacani e Pizzini.

17:30

Gli altri azzurri

Ieri nessun lampo azzurro nei tuffi. Quinto posto per Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro della piattaforma. Un risultato comunque soddisfacente se si considera che il diciassettenne romano ha sostituito l’infortunato Riccardo Giovannini, con cui la italocanadese aveva conquistato il bronzo continentale nel maggio del 2025 ad Antalya. A vincere l’oro è stato il tandem ucraino composto da Oleksii Sereda e Kseniia Bailo.

17:15

Svolta Pellacani

Questo Europeo ha segnato un punto di svolta per la nuova regina degli Italtuffi, per cui già si sprecano i paragoni con la leggenda Tania Cagnotto e che, a metà del quadriennio che conduce a LA 2028, comincia a insidiare anche le cinesi: un banco di prova importante sarà l’estate prossima con i Mondiali di Budapest. Non è un caso che la stella bolzanina abbia più volte elogiato la sua erede, nata a Roma, ma ora di stanza a Miami (dove sta terminando un Master in Management dello Sport), sottolineando come Chiara si cimenti in tuffi che lei stessa faceva fatica ad eseguire. Più investitura di così.

17:00

Pellacani e la coppia con Pizzini

Chiara crede nella coppia con Elisa Pizzini: "Ci sentiamo bene e ci siamo allenate al meglio. Il nostro obiettivo è dare il meglio e vivercela bene".

16:45

Pellacani: "Carica per la quinta finale"

"Sono davvero contenta per questo premio, è un altro obiettivo raggiunto. Le quattro medaglie d’oro vinte sono molto belle ed è un piacere anche solo a guardarle, ma sono pronta e carica per la quinta gara con Elisa".

16:30

Pellacani donna copertina degli Europei

Come detto, Chiara è stata premiata come miglior tuffatrice europea del 2025. Un titolo che di fatto si è già assicurata anche relativamente all’anno corrente, visto il poker di medaglie d'oro calato nella vasca dell’Olympic Aquatics Centre di Parigi, trasformandosi nella donna copertina anche di questa rassegna continentale.

16:30

A che ora e dove vedere la finale dei tuffi di Pellacani

La finale inizierà alle 17:30 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming, ecco dove.

Parigi