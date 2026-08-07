Pellacani torna a Roma dopo le cinque medaglie di Parigi: "Emozione immensa, amo l'Italia" 

Cinque medaglie d'oro agli Europei e una pagina di storia scritta tra un tuffo e l'altro. Chiara Pellecani , dopo aver emozionato anche il papà , è rientrata in Italia atterrando con un volo da Parigi a Roma , all'aeroporto di Fiumicino. Con lei anche Elisa Pizzini con cui si è aggiudicata la medaglia d'oro nel sincro da tre metri ma anche tutta la squadra azzurra dei tuffi fra cui Stefano Belotti, Sara Jodoin di Maria, Raffaele Pelligra, Simone Conte, Matteo Santoro, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Ad accogliere Chiara Pellacani, i rappresentanti del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, con il tenente colonnello Gabriele Di Paolo in prima linea.

Le parole di Pellacani

"E' un'mozione è immensa, ancora forse devo realizzare, lo farò probabilmente nei prossimi giorni. Dedico l'ultima medaglia a tutte le persone che mi hanno seguito da casa e all'Italia, perché amo il nostro paese e ho amato tantissimo tutto il supporto e sostegno che ho sentito in queste gare. Questo risultato ha un significato bellissimo per tutto lo sport italiano, spero di aver portato in alto il nostro Paese e per me questo ha un grandissimo significato. Per me la cosa più importante è condividere questi momenti con le persone che ho accanto e che mi hanno sostenuta durante questo percorso. I risultati poi verranno e si vedrà", ha detto Pellacani dopo aver rimesso piede a Roma.

Il segreto della regina dei tuffi

Il segreto della sua naturalezza e della serenità nonostante questo incredibile risultato sono il frutto di un lavoro nel tempo: "Ho trovato un equilibrio fra il lavoro e la determinazione e anche il riposo - chiude Pellacani -. Con gli anni ho capito quanto per me è importante avere periodi in cui stacco completamente mentalmente e questo equilibrio è quello che mi riesce a far andare avanti".