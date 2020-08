Vela, il Campionato italiano Giovanile Under 17 ad Ostia: oltre 100 gli equipaggi presenti

ROMA - Dal 1 al 3 settembre Ostia ospiterà il Campionato Italiano Giovanile Under 17 di vela. Sono più di 100 gli equipaggi, dai 9 ai 16 anni, che prenderanno parte alla manifestazione organizzata dalla Federazione italiana Vela. Il "Tognazzi Marine Village" sarà teatro anche della Coppa del Presidente Fiv dedicata agli Under 13 della classe velica "O'Pen Skiff". Gli atleti, che provengono da molte regioni italiane, come Campania, Sardegna, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Sicilia, Puglia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte si contenderanno il titolo a ridosso delle acque del Villaggio Tognazzi. La Segretaria nazionale della classe è molto soddisfatta per i numeri raggiunti: "In un anno difficile e incerto siamo riusciti a raggiungere i 200 iscritti alla classe O'Pen Skiff e, di questi, oltre la metà saranno presenti al Tognazzi Marine Village per l'evento clou dell'anno. Questi numeri stanno ad indicare che comunque la nostra è una classe velica solida e i ragazzi, nonostante i tre mesi di lockdown non si sono persi d'animo e vogliono tornare a riprendere a fare sport in sicurezza". Il club organizzatore ha preso tutte le precauzioni necessarie per il regolare svolgimento dell'evento nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dal Coni e dalla Federazione Italiana Vela