Sail GP, la competizione velica con i migliori team al mondo

Tutto pronto per il via della terza stagione del Sail Gp, competizione velica tra le più importanti al mondo che vedrà protagonisti i catamarani foiling F50. Tra le novità di questa edizione la presenza di Eleven Sports che trasmetterà in live streaming tutte le tappe di un evento che è considerato la Formula1 della vela. Eleven Sports trasmetterà tutti gli 11 eventi sugli specchi d’acqua più iconici di tutto il mondo. Primo appuntamento nel weekend del 14-15 maggio da Bermuda, nel meraviglioso scenario delle acque del Great Sound, per un circuito che vedrà dieci tappe tra cui le new entry Dubai e Nuova Zelanda. Otto le squadre partecipanti che daranno battaglia al team Australia dello skipper Tom Slingsby, defending champion che ha trionfato a San Francisco nella passata edizione in una competizione dalla grande valenza in quanto preparatoria alla Coppa America. Due i team debuttanti: Canada e Svizzera.