Vela, regata dei Tre Golfi: Maserati e Soldini primi a Capri

Alle 17:08 ora locale di domenica 15 maggio, con un tempo reale di 22 ore e 38 minuti, Giovanni Soldini e l'equipaggio di Maserati Multi70 tagliano per primi il traguardo della 67ª edizione della Regata dei Tre Golfi, organizzata dal Circolo Remo e Vela Italia con il patrocinio della FIV. "È stata una regata davvero bellissima e per prima cosa vorrei fare i complimenti a tutto l'equipaggio di Mana da parte di tutta la squadra di Maserati Multi70. I nostri avversari sono stati proprio forti e ci hanno dato filo da torcere. Ci siamo alternati al comando della flotta per quasi tutta la gara. Il vento era poco e le insidie erano tante. La situazione si è sbloccata nel canale di Capri dove tenendoci più alti abbiamo guadagnato un vantaggio che poi ci ha permesso di tagliare il traguardo in testa. Una grande emozione, una grande soddisfazione!" Con queste parole Giovanni Soldini commenta il risultato pochi minuti dopo l'arrivo a Capri, che insieme alle isole di Procida, Ischia, Ventotene, Ponza e Li Galli è stato lo spettacolare scenario di un duello tattico con l'avversaria Mana di Roberto Pavoncelli (skipper Paul Larsen).