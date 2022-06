Verso Genova “The Grand Finale”: un anno all’arrivo di The Ocean Race

The Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio, partirà nel prossimo mese di gennaio da Alicante e arriverà per la prima volta nella storia nel Mediterraneo, in Italia, a Genova. Grazie al “The Grand Finale” la città sarà tra un anno la capitale mondiale della vela e l’arrivo della più straordinaria regata intorno al mondo sarà una grande occasione di promozione ma anche un momento di festa con tanti eventi nel villaggio che sarà allestito presso la Fiera di Genova, nel nuovo Waterfront di Levante.