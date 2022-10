Vela, Coppa America: la nuova Luna Rossa Prototype in stile camouflage

Al molo Ichnusa del porto di Cagliari è stata svelata e varata la nuova Luna Rossa Prototype, l'imbarcazione che si avvicinerà al futuro AC 75 italiano in vista della prossima Coppa America, in programma nel 2024 a Barcellona. Una barca in stile 'camouflage' a tinte rosso e nero con la bandiera italiana sullo scafo. "Fondamentalmente il camouflage nasce per nascondere qualcosa e soprattutto confondere certi tipi di linee. È fatto apposta. In mare il camouflage era fatto per riconoscere le navi all'orizzonte, quando c'erano le nebbie", ha dichiarato Patrizio Bertelli, ad del gruppo Prada. L'annuncio del varo è arrivato dopo lunghi mesi di silenzio, dato che la segretezza ha sempre fatto parte del gioco della Coppa America. Il protocollo della Coppa America prevede la possibilità di varare un prototipo consentendo di effettuare una serie di allenamenti. Il regolamento sulle ore di allenamento consentite è meno rigido rispetto a quello che fa riferimento alle uscite in mare degli AC 75. Dopo la grande sfida del 2021 contro New Zealand, scatta dunque il nuovo corso, partendo sempre dalle mani dello skipper, Max Sirena.