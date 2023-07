Vela, Bracciano: 470 European Trophy & World Master's Cup 2023 

(BRACCIANO) - Tutto pronto per la competizione velica più famosa e importante sul lago di Bracciano. Assegnata al Circolo Velico Planet Sail di Bracciano, già precedentemente organizzatore nel 2018 del Campionato Juniores, la manifestazione si distingue per essere una delle competizioni più rinomate della classe olimpica 470 . Sarà, poi, un importante strumento di promozione e valorizzazione del territorio e delle sue particolarià storico culturali.

Dove e quando si svolge il trofeo

Durante il trofeo, che si svolgerà dall'1 al 5 agosto, equipaggi provenienti da tutta Europa si sfideranno in un campo di regata tecnico e competitivo nel lago di Bracciano. Tra gli atleti spicca il team tedesco, composto dai campioni olimpionici Uti e Frank Thieme, vincitori dell'edizione precedente svoltasi in Ungheria sul lago Balaton. Saranno seguiti da un altro duo di olimpionici, i gemelli olandesi Kouwenhoven, che vantano anche due titoli mondiali assoluti.

Gli equipaggi potranno iscriversi online fino al 1 agosto.

Bracciano, la cerimonia di apertura del mondiale

Il 1° agosto si terrà la cerimonia di apertura presso piazza IV Novembre, a Bracciano, alle ore 19:00, con la presenza sia delle organizzazioni sportive che delle istituzioni, le quali vedranno sfilare tutti gli equipaggi.

Dove seguire 470 European Trophy & World Master's Cup 2023

Il Circolo Planet Sail metterà a disposizione schermi per seguire in diretta e in streaming su YouTube le regate. Inoltre, dal 3 al 5 agosto anche dalla Motonave Sabazia che offrirà l’esperienza del giro del lago.

Gli interventi sul palco e gli ospiti

Sul palco parteciperanno diverse personalità di spicco, tra cui l'assessore Giancarlo Righini, responsabile delle aree Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura, Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio. Inoltre, saranno presenti il Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, il Sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzagallo, e il Sindaco di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi. Un ruolo importante sarà svolto anche dal Presidente del XV Municipio di Roma Capitale, Daniele Torquati, e da Daniele Badaloni, Direttore dell'Ente Parco di Bracciano. Tra gli intervenuti ci saranno anche Riccardo Viola, Presidente regionale del CONI, Andrea Mauro, Direttore Sportivo IV Zona FIV, e Vincenzo Losito, Presidente della Classe 470 FIV.

Questi partecipanti si uniranno per condividere le loro esperienze e punti di vista in un evento di grande rilevanza e importanza per la comunità.

Patrocinio e supporti della manifestazione

La manifestazione avrà luogo con il prezioso supporto dell'Ente Parco Regionale Naturale di Bracciano e Martignano e del Consorzio Lago di Bracciano. Inoltre, gode del patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Comune di Bracciano, del Comune di Anguillara Sabazia, del Comune di Trevignano Romano e del XV Municipio di Roma Capitale.

L'evento è inoltre sostenuto da importanti entità come la DMO Baltur, World Sailing, Federazione Italiana Vela e Classe Internazionale 470.

Infine, il CONI Regione Lazio ha conferito il suo patrocinio alla manifestazione.

Tutti gli Sponsor del trofeo

Tra gli sponsor dell'evento: Ecology srl, Rotary Club Roma Olgiata Veio, Centro Commerciale 2040 di Giuseppe Aliberti e Unidata Spa con la media partnership del Corriere dello Sport.