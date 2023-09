Federico Morisio in Perù, è podio ai Mondiali di Windsurf Wave

Ancora una volta Federico Morisio si dimostra un grande orgoglio italiano nel mondo, raggiungendo il 3° posto nella gara mondiale di Windsurf Wave in Perù. Ottenere tale posizione in una competizione internazionale è un grande successo e significa che Federico si è rivelato tra i migliori windsurfisti al mondo grazie al suo talento e alla sua determinazione.

Questo risultato rappresenta un altro grande successo per Federico, orgoglioso di questa prestazione, non solo per sé stesso ma anche per la sua amata Italia: “E' molto speciale per me riportare l’Italia sul podio di una Coppa del Mondo Wave, dopo più di 20 anni dai tempi del mitico Cesare Cantagalli. Ancora di più in un posto come il Perù dove le onde sono grosse, lunghe e potenti. Voglio ringraziare e dedicare questo risultato alla mia famiglia, per aver creduto in me 9 anni fa ed avermi dato l’opportunità di seguire il mio sogno più grande”.

Certo che questo sia solo l’inizio, Federico è già pronto per affrontare nuove competizioni internazionali e cogliere ulteriori opportunità di crescita.