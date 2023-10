Gallipoli ospita il 9° "Gozzo International Festival"

Al via la nona edizione del Gozzo International Festival, in programma a Gallipoli dal 12 al 15 ottobre, organizzato dal Circolo Velico Ecoresort Le Sirenè e Caroli Hotels. L’evento celebra il Gozzo e si focalizza sull’importanza dei gozzi e delle lance collegata alle località costiere delle Marinerie mediterranee, celebrandone la storia attraverso diverse iniziative che spaziano dalle regate di voga e di vela, dall’enogastronomia all’arte e alla cultura. Il festival coinvolge uomini di mare, maestri d’ascia, marinai e pescatori, che sono invitati a condividere le proprie storie e a preservare le tradizioni costruttive coinvolgendo anche i giovani per assicurare la continuità di queste antiche conoscenze. La cerimonia d'inaugurazione è prevista alle 19:00 alla Banchina del Canneto a Gallipoli. Seguirà, alle 20, il vernissage nella Galleria dei Due Mari. Più di dieci gli equipaggi partecipanti provenienti da varie regioni d'Italia che daranno poi vita al Palio Remiero Tradizionale di Puglia.

Il Gozzo, purchè di costruzione tradizionale rigorosamente in legno, rappresenta il minimo comune denominatore tra tutti i Paesi del Mediterraneo ed è storicamente presente in ogni nazione costiera conservando le stesse caratteristiche tradizionali di costruzione e livrea con colori propri di ciascuna marineria. Numerosi gli equipaggi partecipanti.



La base nautica sarà al Seno del Canneto nel porto di Gallipoli dove si terranno le operazioni di varo, alaggio e ormeggio delle barche, nelle immediate vicinanze dell’Hotel Bellavista Club – Caroli Hotels. Qui, gli Armatori con i loro equipaggi saranno ospiti dell’organizzazione per l’intero soggiorno. Il Borgo Antico di Gallipoli offre uno splendido scenario per ospitare l’evento con la banchina e il porto collegati perfettamente attraverso la Galleria dei due Mari, che diventa la sede principale del festival. All’interno saranno allestite mostre, percorsi enogastronomici e altre attività. Il patrimonio culturale di Gallipoli offre inoltre la possibilità di visitare, a pochi passi dal porto, il frantoio ipogeo di Palazzo Granafei, un luogo suggestivo e ricco di storia che testimonia la produzione e la conservazione dell’olio lampante. Il Borgo, il porto, la galleria, lo scalo, le masserie saranno solo alcuni dei luoghi grandi attrattori ad ospitare gli appuntamenti in programma.

Il GIF 2023 sarà scandito da tre pagine esperienziali: la vita di bordo, la vita di porto e la cambusa del marinaio, dove si potranno vivere momenti di vita a bordo, esplorare il porto e degustare i piatti tipici della cucina marinara. Vita di Bordo con gozzi e lance a vela latina in mostra in banchina; gozzi del Palio Remiero Tradizionale di Puglia; veleggiate; regate di voga. Vita di Porto con il Cantiere dei Maestri d'ascia provenienti da diverse regioni d'Italia all'interno della Galleria dei Due Mari dalle 10:00 alle 18:00; Palio Remiero Tradizionale delle Marinerie di Puglia; Workshop e incontri sulla tradizione per parlare di restauro, tecniche e attrezzatura; Mostre d'arte a cura di Toti Magno, Roberto Rocca, Giuseppe Piccioli Resta e Carmelo Scorrano; incontri e arte marinaresca a cura di Giovanni Caputo; Stiva del Ricordo con la mostra delle opere d'arte luminaria di Torquato Parisi (sempre nella Galleria dei Due Mari). Evento nell’evento sarà il Palio Remiero delle Marinerie Storiche di Puglia con il gozzo tipico (2 vogatori a barca, voga in piedi) con armo a voga classica. Gli equipaggi si sfideranno davanti al Seno del Canneto ad evocare lo sbarco delle merci in porto.

In un’ottica di sostenibilità e tutela del territorio, in collaborazione con l’Associazione Paolo Pinto, sarà in scena anche “Gallipoli Fondali Puliti”. L'organizzazione del GIF insieme ai volontari dell’Associazione attuano, nei giorni precedenti all’evento, una pulizia dei fondali e della banchina antistante il Rivellino.

Il Gozzo International Festival è l’occasione giusta per lasciarsi affascinare dalle antiche arti della navigazione tradizionale e dagli altri piacevoli momenti dell’evento tra cui mostre fotografiche, esibizioni di arte marinaresca, degustazioni di pescato, performance artistiche.