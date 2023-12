Tutto pronto per la "Sydney-Hobart": Comanche ci riprova

Ormai è una tradizione a Santo Stefano, insieme con le partite di Premier League del Boxing Day: a Sydney è tutto pronto per la 78/a edizione della regata Sydney-Hobart, alla quale parteciperanno oltre centro imbarcazioni con partenza prevista alle 3 di notte ora italiana. Il percorso di 628 miglia nautiche (1.200 km) fino alla capitale della Tasmania metterà come al solito i concorrenti di fronte ad una dura esperienza, ma tra loro saranno i quattro supermaxi da 100 piedi a disputarsi la vittorie. Si ripresenta al via dalla baia di Sydney il vincitore dello scorso anno, Andoo Comanche, cui cercheranno di opporsi LawConnect, SHK Scallywag e Wild Thing 100. Il record della traversata è di un giorno, nove ore, 15 minuti e 24 secondi, siglato nel 2017 sempre da Comanche, allora denominato Ldv Comanche.