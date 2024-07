Vela, si chiude il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2024

VENEZIA - Un giro dell’Italia a vela lungo 28 giorni e diviso in 9 tappe, con 10 team internazionali che si sono contesi la vittoria toccando alcune delle più belle località costiere italiane e del Mediterraneo. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2024 si è concluso con la vittoria - nella categoria Offshore\Figaro 3 - del Team dell'Aeronautica Militare davanti al Team DEAS. Dopo l'ultima tappa di Chioggia, ieri le premiazioni a Venezia alla presenza del Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Flavio Siniscalchi. Festeggiano il successo finale Giancarlo Simeoni e Niccolò Bertola del Team dell'Aeronautica Militare. Grande protagonista del Tour anche la barca 09 del Team DEAS, con a bordo il velista Francesco Farci e l'ecologa marina Arianna Liconti, che ha vinto le tappe a La Maddalena, Gaeta e Catanzaro. L’imbarcazione moderna e innovativa, lunga dieci metri e progettata per facilitare e velocizzare la navigazione in questa tipologia di regata, è stata personalizzata da DEAS, l’azienda italiana leader nel settore della Cybersecurity, partner tecnologico del comparto della Difesa, e protagonista come sponsor anche del Tour Mondiale dello storico veliero italiano Amerigo Vespucci.