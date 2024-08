Luna Rossa, che guaio: errore e ritiro nella prima regata di America's Cup

BARCELLONA (SPAGNA) - Inizia con un passo falso l'avventura di Luna Rossa all'America's Cup, classico appuntamento della vela al via oggi (giovedì 22 agosto) sulle acque di Barcellona. Nel corso della prima regata dei turni preliminari l'imbarcazione italiana, che sfidava i campioni in carica dell'Emirates Team New Zealand, commette un piccolo errore sul primo dei sei lati della regata mentre era leggermente indietro ai Kiwi, dopo una partenza praticamente alla pari. Gli italiani, dopo una virata, finiscono con la prua sott'acqua perdendo il controllo della barca, che veleggiava bene, scendendo dai foil e restando di fatto fermi sul mare. A ruota Luna Russa non è risuscita a rialzarsi per circa 20 secondi a causa di un problema elettrico.