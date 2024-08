America's Cup, Luna Rossa batte Alinghi e poi perde con New Zealand

Penalizzazioni decisive, Luna Rossa battuta da New Zealand

Penalità immediata per Luna Rossa a causa di una manovra scorretta nel pre-partenza, l'equipaggio italiano per pochi metri invade il cono di manovra degli avversari. Scontata la penalità, Luna Rossa si ritrova subito indietro di 200 metri e uno svantaggio di 22". Divario che però non demoralizza i ragazzi guidati da Bruni-Spithill che metro dopo metro provano ad accorciare riducendo il gap a 16'' a metà gara e poi a 6'' al quarto giro. Ma proprio quando il sorpasso si concretizza, arriva un'altra penalità per Luna Rossa per essersi avvicinata troppo all'imbarcazione avversaria. Da lì non c'è più gara: vince New Zealand con 34'' di vantaggio sull'imbarcazione italiana.

Rotta sulla Louis Vuitton Cup, il 'torneo degli sfidanti'

Si conclude comunque positivamente il breve contest di preparazione alla Louis Vuitton Cup (inizio previsto per giovedì 29 agosto), il 'torneo degli sfidanti' che deciderà chi affronterà il defender New Zealand per la conquista dell'America's Cup. Come nelle regate preliminari anche in questa fase, oltre ai cinque sfidanti, sarà al via il defender New Zealand che però non prenderà parte alla classifica. I quattro migliori team di quest'ultima accederanno alle semifinali della competizione riservata agli sfidanti, che cominceranno il 14 settembre. Spazio poi alla finale della Louis Vuitton Cup: chi primeggerà contenderà poi dal 12 ottobre l'ambita America's Cup all'Emirates Team New Zealand.