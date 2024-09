Luna Rossa brilla nel mare di Barcellona: battuta New Zeland

BARCELLONA (Spagna) - Luna Rossa va forte nella Louis Vuitton Cup di vela, nelle acque di Barcellona . Nonostante la pioggia e i fulmini, la barca italiana ha battuto nettamente Team New Zeland . Luna Rossa ha preso il largo fin dall'inizio anche perché la barca neozelandese ha accusato un problema. New Zeland poi si è ritirata, inoltre per precauzione e gli organizzatori hanno fermato le regate per il meteo avverso. Luna Rossa era comunque involata verso il traguardo e quindi centra una vittoria che vale tantissimo, tra l'altro la prima dopo le sconfitte accusate nel preliminare e nel primo round robin.

Luna Rossa, la rezione dopo il successo

"Siamo super felici. Abbiamo battuto per la prima volta New Zealand. Non è stata una giornata semplice, per via del clima, ma questo ci rende ancora più orgogliosi per la vittoria", ha detto a fine regata il timoniere di Luna Rossa Checco Bruni.