Louis Vuitton Cup, Luna Rossa trionfa su Orient Express e va in semifinale

Una vittoria schiacciante quella di Luna Russa Prada Pirelli contro Orient Express nella Louis Vuitton Cup che vale per il sindacato italiano, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, la matematica conquista di un posto nelle semifinali della Louis Vuitton Cup. L'AC75 con al timone Checco Bruni e Jimmy Spithill ha dominato i rivali francesi nel secondo match race di giornata nelle acque di Barcellona, in Spagna, vincendo con oltre un minuto di vantaggio e conquistando il quinto punto nella classifica riservata agli sfidanti del defender della America's Cup, ovvero di Emirates Team New Zealand. Una classifica fino a qui con Luna Rossa sempre al comando. Soddisfatti gli italiani a fine match race. "È stata una buona regata, siamo super felici e continuiamo a spingere. I francesi, nonostante la penalità in avvio, hanno lottato bene, non è stata una sfida semplice", ha detto Bruni. Ora l'obiettivo degli italiani è chiudere questa fase della Vuitton Cup in testa alla classifica generale, in modo da decidere l'avversario da sfidare in semifinale.