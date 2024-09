Luna Rossa in acqua oggi: a che ora e dove vedere le regate in tv e streaming

ROMA - Ci siamo, iniziano le semifinali della Vuitton Cup. In acqua Luna Rossa, che sfiderà l’imbarcazione American Magic. La formula: quattro regate al giorno (l’altra sfida è tra Alinghi e Ineos), per andare in finale servono 5 punti. La barca marchiata Prada Pirelli non ha chiuso la prima fase della competizione in testa al gruppo solo per sfortuna: all’ultima regata un guasto contro Alinghi non ha permesso di fare bottino pieno e di scegliersi l’avversario. Gli italiani hanno comunque sempre battuto American Magic nei precedenti. La finale in palio è in programma il prossimo 26 settembre. Luna Rossa tenterà di portare a casa la Coppa America, trofeo mai vinto fin qui. Team New Zeland, defender della competizione, attende la sfidante all’ultimo atto.