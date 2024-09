Luna Rossa, diretta 2ª giornata semifinali Louis Vuitton Cup: segui il Live

BARCELLONA (Spagna) - Lo specchio d’acqua davanti al Porto Olimpico di Barcellona ospita la seconda giornata delle semifinali della Louis Vuitton Cup . Luna Rossa sarà il primo equipaggio a gareggiare contro American Magic ; la barca italiana è in vantaggio per due a zero dopo aver maturato due successi in altrettante regate nelle due tiratissime sfide di ieri. Poi toccherà a Britannia Ineos che affronterà Alinghi Red Bull: anche gli inglesi partono con un vantaggio di due a zero sull’imbarcazione elvetica: semifinali al meglio delle nove regate , chi arriva per primo a cinque successi conquista la finale.

15:05

Britannia inizia l'ultimo lato di poppa

L'imbarcazione britannica ha un vantaggio sconfinato nei confronti di Alinghi e si appresta a vincere la terza sfida in altrettante regate

15:00

Britannia è avanti a metà regata

Il team inglese è in pieno controllo della regata: a metà gara Britannia Ineos è avanti, Alinghi ha un ritardo di 1 minuto e 40" secondi.

14:55

Britannia, la terza regata è un allenamento

Il verdetto della terza regata sembra essere già segnato: il vantaggio degli inglesi aumenta, l'equipaggio di Alinghi continua a palesare delle difficoltà significative nella gestione della barca svizzera che accusa un ritardo alla fine del primo lato di poppa di 1' 31".

14:50

Britannia ha un margine rassicurante

Oltre un chilometro di vantaggio per la barca inglese che ha sfruttato al meglio le difficoltà di Alinghi: il team elvetico ha evidenziato problemi idraulici nella pressione per muovere le vele che hanno complicato la partenza della regata. Al momento Alinghi ha un ritardo sulla prima boa di bolina di 1'19".

14:48

Britannia subito in testa

La velocità di Alinghi precipita negli istanti precedenti la partenza, la barca cade dai foils e perde velocità: l'equipaggio svizzero cede il passo agli inglesi che trovano un vantaggio consistente sin dall'inizio della regata

14:45

Britannia-Alinghi, pochi minuti allo start

Inizia la seconda giornata di semifinale anche per Britannia Ineos e Alinghi Red Bull: gli inglesi sono in vantaggio per 2-0 ne confronti dell'equipaggio elvetico. Due minuti al via

14:38

Le parole di Francesco Bruni

“Siamo molto contenti - sottolinea il timoniere di Luna Rossa Francesco Bruni - non abbiamo avuto alcun problema, abbiamo fatto una partenza perfetta controllando al meglio i nostri avversari durante tutta la regata”.

14:33

Luna Rossa ha vinto la terza regata!

L'equipaggio italiano si porta sul 3-0 nei confronti di American Magic: la barca italiana vince con in vantaggio di 26 secondi sugli antagonisti. Il tempo finale dell'imbarcazione italiana è di 22'29".

14:32

Luna Rossa vola verso il terzo successo

Aumenta la distanza tra le due imbarcazioni: Luna Rossa ha un margne di vantaggio di 500 metri. Ultimo lato di poppa prima del traguardo per l'equipaggio italiano.

14:29

Luna Rossa chiude la terza bolina avanti ad American Magic

L'equipaggio italiano inizia l'ultimo tratto di poppa: Luna Rossa non lascia spazio ad American Magic: il margine di vantaggio degli italiani è di 32 secondi

14:25

Luna Rossa sempre in testa

L'imbarcazione italiana gestisce il vantaggio ottenuto nella prima parte di gara e continua a controllare la regata chiudendo anche il secondo lato di poppa

14:22

Luna Rossa avanti a metà regata

L'imbarcazione italiana continua a regatare in pieno controllo sugli avversari: Luna Rossa aggira la seconda boa di bolina con un vantaggio di 30 secondi su American Magic, la distanza tra le due barche è di circa 500 metri

14:18

Luna Rossa chiude il secondo lato

La barca italiana mantiene il vantaggio su American Magic, il vantaggio al momento è di 15 secondi.

14:16

Luna Rossa aumenta il vantaggio

La barca italiana in questo momento è in controllo della regata: ora il vantaggio su American Magic è di 240 metri

14:15

Luna Rossa avanti alla prima boa

L'equipaggio italiano chiude la prima bolina in vantaggio di 13 secondi rispetto all'imbarcazione americana

14:13

Luna Rossa comanda la regata

Avvio di regata perfetto da parte di Luna Rossa che pian piano allunga il margine: al momento la barca italiana precede quella statunitense di 90 metri.

14:10

Luna Rossa-American Magic: si parte!

La regata è iniziata da qualche istante, la partenza di Luna Rossa è stata ottima, l'imbarcazione italiana è già avanti

14:05

Luna Rossa-American Magic, tutto pronto per il via

Le imbarcazioni sono già sul campo di regata per la seconda giornata delle semifinali della Louis Vuitton Cup: le due barche sono già in fase di manovra, lo start è previsto per le 14.10. Attualmente il vento oscilla tra i 9 e i 14 nodi.

14:00

Louis Vuitton Cup, il regolamento

Le due semifinali della Louis Vuitton Cup sono al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque si qualifica per la finale in programma dal 26 settembre al 5 ottobre 2024.

13:45

Louis Vuitton Cup, il programma odierno

Come ogni giornata di gare, anche oggi andranno in scena quattro regate. Ogni equipaggio avrà modo di affrontare due sfide. Il programma delle gare odierne è identico a quello di ieri: Luna Rossa-American Magic, Britannia Ineos-Alinghi Red Bull, Luna Rossa-American Magic, Britannia Ineos-Alinghi Red Bull.

13:30

Luna Rossa imbattuta contro American Magic

Fin qui la barca italiana ha vinto tutte le regate contro l’equipaggio americano: prima delle due regate di semifinale, l’equipaggio italico in precedenza aveva battuto quello statunitense in altre tre sfide.

13:15

Barcellona, le previsioni meteo sul campo di regata

La giornata davanti allo specchio d’acqua di Porto Olimpico non si presenta particolarmente ventosa. Le previsioni meteo segnalano l’intensità del vento tra i 6 e i 9 nodi.

13:00

Luna Rossa in vantaggio su American Magic

L’equipaggio italiano nella prima giornata delle semifinali della Louis Vuitton Cup ha vinto entrambe le regate contro American Magic. Le due sfide sono state molto tirate, con la barca italiana costretta a rimontare dopo due partenze incerte.

