Luna Rossa sfida American Magic nelle semifinali della Louis Vuitton Cup: dove vederla in tv e streaming

BARCELLONA (Spagna) - La terza giornata delle semifinali della Louis Vuitton Cup promette spettacolo. Fin qui, Luna Rossa ha sempre battuto gli avversari di American Magic , così come Britannia Ineos ha superato Alinghi. Oggi andranno in scena altre due regate che potrebbero già determinare le due finaliste.

Luna Rossa, a che ora iniziano le regate

Il programma della terza giornata delle semifinali della Louis Vuitton Cup inizierà alle 14.00. Si comincia con Gara 5 tra Luna Rossa e American Magic, successivamente ci sarà la prima sfida tra Ineos Britannia e Alinghi Red Bull. L’esito delle due regate potrebbe metter fine alle semifinali: con un successo, Luna Rossa e Britannia Ineos certificherebbero l’accesso in finale.

Luna Rossa alla Louis Vuitton Cup, dove vederla in tv e in streaming

Le regate della terza giornata delle semifinali della Luois Vuitton Cup verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup e Mediaset (Canale 20, Italia 1) a partire dalle 14. In streaming le semifinali potranno essere seguite su Now Tv, Sky Go e Mediaset Premium.