Luna Rossa contro American Magic, semifinale Louis Vuitton Cup: orario regate, dove vederle oggi

ROMA - Luna Rossa ha il match point a portata di boa. A Barcellona la barca italiana torna in acqua per conquistare l’unico punto che manca contro American Magic e volare in finale della Louis Vuitton Cup. Ieri il riposo, l’altro ieri quella manovra sbagliata ha permesso agli americani di accorciare: siamo sul 4-1. Vantaggio largo, ma serve chiudere arrivando a quota cinque vittorie. Stessa cosa per Britannia (Gbr) su Alinghi (Svi) che al termine nell’ultima giornata si sono trovati 4-1.