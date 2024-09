Luna Rossa diretta semifinale Louis Vuitton Cup: le regate contro American Magic LIVE

Dopo la giornata di riposo, Luna Rossa torna in acqua per le semifinali della Louis Vuitton Cup. L'imbarcazione italiana ha subito un match point a disposizione: la serie contro American Magic è sul 4-1, serve una sola vittoria per la finale. Stessa situazione e stesso punteggio anche per INEOS Britannia su Alinghi Red Bull. Segui le gare della giornata in diretta.