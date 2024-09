Luna Rossa contro American Magic nella Louis Vuitton Cup: dove vederla in tv e streaming

BARCELLONA (Spagna) - Proseguono le semifinali della Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e American Magic. Mentre i britannici di Ineos hanno già raggiunto la finale degli sfidanti di America's Cup, chiudendo ieri sul 5-2 la semifinale contro gli svizzeri di Alinghi, l'imbarcazione italiana è in vantaggio 4-3 contro gli statunitensi. L'imbarcazione di Patrizio Bertelli ieri ha vissuto una giornata nera, con due sconfitte nette e la rottura di una vela, che ha compromesso la settima regata. A Luna Rossa basta un successo per approdare in finale, ma in un paio di giorni si è passati dalla gioia per il rassicurante 4-0 alla paura per la rimonta di American Magic fino al 4-3.