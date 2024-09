Luna Rossa in finale contro Ineos nella Louis Vuitton Cup: dove vederla in tv e streaming

BARCELLONA (SPAGNA) - È arrivato solamente a gara-8, ma l'importante è che sia arrivato, il punto che regala a Luna Rossa la qualificazione alla finale di Louis Vuitton Cup, grazie al 5-3 finale ai danni di American Magic. Dopo i primi punti, i problemi e le vittorie degli americani la barca italiana non sbaglia e chiude il conto, raggiungendo Ineos Britannia per andarsi a giocare il trofeo e il diritto di sfidare in America's Cup i detentori di New Zealand.