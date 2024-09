Luna Rossa verso la finale contro Britannia: il retroscena sulla semifinale

BARCELLONA - Luna Rossa sta per scaldarsi per la finale contro Britannia nelle acque di Barcellona. Un appuntamento storico perché l'America’s Cup non è mai stata vinta. "Credo che nemmeno Team New Zealand sia più veloce di noi. Ad Auckland nel 2021 lo erano e hanno vinto, adesso non più. Ora ce la giochiamo", ha detto a La Repubblica Enrico Voltolini, ingegnere nautico che da anni sta nel team dell'imbarcazione azzurra.