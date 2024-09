Luna Rossa, svolta contro Britannia: c'è un aspetto che può cambiare la finale!

Luna Rossa, previsto vento forte

Le prime race di giovedì 26 settembre, secondo le previsioni del tempo, avranno come scenario un vento forte: i nodi dovrebbero oscillare i 13 e 15 e non sono escluse raffica sopra i 20 nodi (a 21 non si garaggia). L'intensità del vento dovrebbe diminuire nei giorni successivi ma al momento regna l'incertezza. Britannia però è molto competitiva proprio con vento forte e onda formata, ma Luna Rossa ha le carte in regola per vincere, come ha già dimostrato in semifinale.