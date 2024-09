Luna Rossa finale contro Ineos nella Louis Vuitton Cup: dove vederla in tv e in streaming

BARCELLONA - Iniziano le regate finali della Louis Vuitton Cup, è sfida serrata tra la nostra Luna Rossa e Ineos Britannia. Vince chi arriva primo a sette vittorie su tredici regate e in palio c’è la storica competizione, in versione rivisitata per sostituire quella che nella scorsa edizione era la Prada Cup, vinta ad Auckland proprio da Luna Rossa. Solo chi passa il turno tra i due potrà sfidare ETN Zealand e la competizione ora vede in acqua due barche simili per velocità e conduzione.