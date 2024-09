Luna Rossa diretta finale Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia: le regate LIVE

BARCELLONA - Luna Rossa torna in acqua per la super sfida in finale contro Ineos Britannia . Italia contro Gran Bretagna, c’è in palio la Louis Vuitton Cup e un posto per la sfida contro New Zealand in America’s Cup. Si parte intorno alle 14 nel mare di Barcellona. Vince chi arriva primo a sette vittorie su tredici regate. Oggi le prime due: tutti gli aggiornamenti.

Luna Rossa taglia il traguardo della prima regata, vincendo contro Ineos Britannia, staccata di ben 46". L'Italia è in vantaggio 1-0 nella finale di Louis Vuitton Cup.

La seconda regata tra Luna Rossa e Ineos Britannia è in programma alle 15.49.

Il timoniere di Luna Rossa, Checco Bruni, commenta a caldo la vittoria della sua imbarcazione: "È stato davvero complicato a causa delle condizioni del vento e del mare mosso, abbiamo fatto un grande lavoro. Sono orgoglioso del team, abbiamo recuperato anche qualche piccolo errore commesso. È normale, qui in acqua si volava e ci sono dei momenti di perdita di controllo".

Luna Rossa ha condotto sempre davanti gli 8 lati della prima regata di finale contro Ineos Britannia: decisiva la partenza di Bruni e Spithill, che da quel momento hanno controllato senza mai rischiare, tranne che per una spanciata causata dal mare mosso e dal forte vento al limite del regolamento. Luna Rossa ha toccato una velcità massima di 52,3 nodi, equivalenti a 96,8 chilometri orari. Ineos è arrivata a una punta di 51 nodi di velocità, equivalenti a 94,4 chilometri all'ora.

Luna Rossa ha vinto la prima regata percorrendo 34.175 metri in 27'03", distaccando Ineos Britannia di 46". La velocità media dell'imbarcazione italiana è stata di 40,9 nodi mentre quella dei britannici è stata di 39,3 nodi. La VMG media di Luna Rossa è stata di 24,2 nodi contro 23,6 degli avversari.

14:31

Ineos fatica

Luna Rossa ha un vantaggio di 420 metri, adesso, su Ineos Britannia. Siamo al quinto degli 8 lati di regata.

14:29

Leggero recupero di Ineos

Luna Rossa conduce su Ineos anche al quarto gate: sono scesi a 18 i secondi di distacco tra Team Prada e britannici. Il margine di oltre 350 metri però è ancora rassicurante per Bruni e Spithill.

14:26

Luna Rossa allunga su Ineos

Al terzo gate Luna Rossa ha aumentato il vantaggio a 25" e 450 metri di distanza su Ineos Britannia. Inizia il quarto lato.

14:23

Luna Rossa controlla

Luna Rossa vola con 350 metri di vantaggio su Ineos nel terzo giro.

14:22

Luna Rossa ha 11" di vantaggio al secondo gate

Luna Rossa entra nel secondo gate con 11" di vantaggio su Ineos Britannia. Il distacco supera i 300 metri adesso.

14:19

Luna Rossa avanti alla prima boa

Luna Rossa conduce con oltre 200 metri di vantaggio alla prima boa. L'imbarcazione italiana ha raggiunto punte di 51 nodi di velocità. Inizia il secondo lato (primo di poppa).

14:17

I due equipaggi

L’equipaggio di Ineos Britannia

Ben Ainslie e Dylan Fletcher timonieri

Bleddyn Mon e Leigh McMillan trimmer

Matt Gotrel, Matt Rossiter, Ben Cornish e David Carr cyclors

L'equipaggio di Luna Rossa

James Spithill e Francesco Bruni timonieri

Andrea Tesei e Umberto Molineris trimmer

Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia cyclors

14:16

Luna Rossa parte davanti

Luna Rossa "vince" la partenza ed è davanti con 130 metri di vantaggio su Ineos Britannia. Si va di bolina.

14:14

Le due barche si "marcano"

Mancano meno di 2 minuti al via: Luna Rossa e Ineos Britannia sono impegnate nelle manovre per entrare nella posizione migliore nel campo di regata.

14:12

Regata a rischio

Il limite massimo consentito del vento, da regolamento, è 21,5 nodi. La sfida è a rischio perché si sono registrate raffiche anche di 21,6 nodi sul campo di regata. Mancano 3'20" allo start.

14:09

Vento forte: si faranno 8 lati invece di 6

Comunicazione dal comitato di rega: "Dato che il vento è forte, la velocità delle barche sarà elevata e questo pomeriggio le regate si svolgeranno su 8 lati invece dei normali 6". C'è sole a Barcellona.

14:06

Tutto pronto a Barcellona

Gli equipaggi di Luna Rossa e Ineos Britannia sono pronti a dare il via alla prima regata della finale di Louis Vuitton Cup: si parte alle 14.15, mancano 9 minuti.

13:52

Vento e mare mosso

Il vento ha mosso il mare di Barcellona, con onde alte fino a un metro e mezzo. Si ballerà oggi nella sfida tra Luna Rossa e Ineos Britannia. La temperatura atmosferica oscillerà tra i 23 e i 26°C.

13:43

C'è molto vento a Barcellona

Ci sono ben 18 nodi di vento attualmente a Barcellona: sono condizioni mai provate nella Louis Vuitton Cup di quest'anno.

13:40

Il sogno di Luna Rossa in America's Cup

Luna Rossa è arrivata due volte a giocarsi l'America's Cup, nel 2000 e nel 2021.

13:27

Le tre sfide precedenti

Luna Rossa e Ineos si sono già sfidate 3 volte in questa Louis Vuitton Cup con una vittoria italiana e due vittorie inglesi.

13:12

Le regate di oggi

Ore 14.15 - finale, round 1: Luna Rossa-Ineos Britannia.

Ore 15.45 - finale, round 2: Luna Rossa-Ineos Britannia.

12:57

I numeri di Ineos e Luna Rossa

Ineos Britannia, nato nel 2012, ha partecipato alle edizioni 2017, 2021 e 2024. Luna Rossa - il progetto nasce nel 1997 - ha sei partecipazioni (2000, 2003, 2007, 2013, 2021 e 2024). Chi vincerà, potrà sfidare il Defender ETN Zealand, detentore del titolo da due edizioni (2017 e 2021).

12:55

L'equipaggio di Luna Rossa

Per Luna Rossa, James Spithill e Francesco Bruni saranno i timonieri, supportati dai trimmer Andrea Tesei e Umberto Molineris. Tra i 'cyclors' è previsto il doppio cambio: Bruno Rosetti ed Enrico Voltolini disputeranno entrambe le regate, mentre Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia saranno impegnati soltanto nella prima, e Luca Kirwan (figlio di John, ex ct dell'Italia del rugby) e Paolo Simion subentreranno per la seconda.

12:50

Le date dell’America’s Cup

La sfida per il trofeo della più antica competizione sportiva è prevista dal 12 al 21 ottobre a Barcellona. Si gareggerà al meglio delle 13 regate: vincerà l’America’s Cup chi arriverà a sette successi.

12:43

Youth America's Cup, la vittoria di Luna Rossa!

Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini, Federico Colaninno e Rocco Falcone l'equipaggio che ha portato la prima storica vittoria tra gli Under 25. Festa sulla barca in attesa dei grandi.

12:40

Trionfo di Luna Rossa Youth!

Sempre al comando il team italiano che trionfa nella regata finale contro American Magic. Un enorme successo per la vela italiana. La prima edizione della Youth America's Cup è di Luna Rossa!

12:32

Luna Rossa Youth, vantaggio ampio

Ennesima bolina di Luna Rossa Youth che sta dominando questa prima regata contro Ineos. Inizia campo 4 con più di 700 metri di vantaggio.

12:25

Luna Rossa-American Magic Youth, iniziata la prima regata

I giovani di Luna Rossa avanti di circa 400 metri. Siamo sul campo 2 di 6.

12:09

Luna Rossa Youth, la regata finale

Luna Rossa Prada Pirelli Youth Team sta facendo benissimo a Barcellona sul campo di regata della Unicredit Youth America’s Cup: guida la classifica con 32 punti sul team American Magic (Usa, 20). Dopo la netta supremazia al termine di quattro regate sugli AC 40, Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini, Federico Colaninno e Rocco Falcone si giocano tutto oggi in un unico ultimo scontro per la vittoria degli under 25. Si inizia intorno alle 12:20.

12:00

Luna Rossa-Ineos, le date della finale

Si parte oggi, poco dopo le 14, per poi finire venerdì 5 ottobre. La finale Luna Rossa-Ineos Britannia si svolgerà al meglio delle 13 regate, vince chi arriva primo a sette punti.

11:45

Luna Rossa contro Ineos, il via alle 14

Ci siamo per la finale della Louis Vuitton Cup con Luna Rossa in acqua pronta a sfidare Ineos Britannia. Tredici regate, vince chi arriva primo a 7 punti. Oggi in scena le prime due.

Barcellona