Highlights Luna Rossa-Ineos Britannia 1-1: le prime regate della finale di oggi

Nel primo giorno di finale di Louis Vuitton Cup di Barcellona è pareggio (1-1) tra Luna Rossa e Ineos Britannia. L'imbarcazione italiana si è portata in vantaggio dopo aver condotto gli 8 lati della prima regata e percorrendo 34.175 metri in 27'03", distaccando quella britannica di 46". Quest'ultima ha risposto nella seconda regata tagliando il traguardo in 27'25" e con 18" di vantaggio sul Team Prada. Domani sarà giornata di riposo; si torna in acqua sabato per altre due gare. Ecco gli highlights della prima giornata.