Paltrinieri e Fiamingo tifosi speciali per Luna Rossa: cosa hanno fatto a Barcellona

BARCELLONA (SPAGNA) - Cresce l'attesa per la sfida tra Luna Rossa e Ineos Britannia, valida per la finale della Louis Vuitton Cup 2024. Dopo aver vinto una regata a testa e aver rispettato un giorno di riposo, i due equipaggi si daranno battaglia oggi, sabato 28 settembre, in gara 3 e gara 4. L'imbarcazione azzurra sogna il trionfo e potrà inoltre contare su due tifosi speciali, giunti a Barcellona per l'occasione: Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo.