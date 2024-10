Ineos Britannia, incredibile scena: fa pipì prima della sfida a Luna Rossa!

Regata annullata e punto non assegnato, Luna Rossa e Ineos Britannia restano sull'1-1 . Il vento ha fatto la differenza. O meglio: l'assenza improvvisa di vento . E proprio in uno dei momenti di attesa della regata, quando la partenza veniva rinviata minuto dopo minuto nella speranza di ritrovare il vento, sull'imbarcazione di Ineos è nato un imprevisto che non è sfuggito all'occhio attento dei social.

Pipì durante la sfida con Luna Rossa: "Quando scappa scappa"

Con la barca ferma, mossa solo dalle onde e non dalle raffiche d'aria, a uno dei membri dell'equipaggio di Ineos Britannia è sorta un'impellenza che non poteva essere rimandata. "Quando scappa scappa, ovunque tu ti trovi, vero?", ha fatto notare un utente su X, suscitando l'ironia generale. Già, dall'imbarcazione inglese un membro dell'equipaggio si è sporto per fare... pipì. Una scena che in poco ha iniziato a circolare sui social, scatenando l'ilarità del web.