Luna Rossa-Ineos Britannia, la terza giornata: orario, quando e dove vedere in tv finale Louis Vuitton Cup

Prosegue la sfida tra Luna Rossa e Ineos Britannia , valida per la finale della Louis Vuitton Cup , competizione che apre le porte all'ultimo atto dell' America's Cup contro il Defender ETN Zealand. Oggi (domenica 29 settembre) le due imbarcazioni tornano in acqua dopo la giornata nulla di ieri , con le regate annullate per lo scarso vento . Si riparte dunque dal punteggio di 1-1 sul quale si era chiuso nella prima giornata, per recuperare gara-3 e gara-4 di ieri. Le regole sono semplici: 13 regate totali, vince chi arriva prima a quota 7 punti.

Luna Rossa, l'orario delle regate

Alle ore 14.10 via alla prima regata, la seconda è in agenda alle ore 15.15. Ancora Luna Rossa contro Ineos Britannia. Previste altre due regate dopo l'1-1.

Luna Rossa in Louis Vuitton Cup: tv e streaming

Le regate finali della Louis Vuitton Cup sono trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup e in chiaro su Italia 1 a partire dalle ore 14.10. In streaming su Now, Sky Go, Mediaset Infinity e sul canale ufficiale YouTube dell’America’s Cup.