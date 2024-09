Luna Rossa-Britannia Ineos, diretta finale Louis Vuitton Cup: gli inglesi fanno 3-2 LIVE

15:09

Le condizioni a Barcellona

Il vento per la regata 6 è ideale: si viaggia tra i 17 e i 18 nodi.

15:07

Luna Rossa, due tifosi speciali

Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri scatenati a bordo dell'imbarcazione italiana. GUARDA LA GALLERY

14:55

Le parole di Spithill e Bruni

"Abbiamo navigato bene ma non siamo riusciti a sfruttare le loro incertezze. L'errore nostro è stato pesante e non ci ha permesso di rientrare". Le parole del timoniere Spithill. Anche Bruni ha evidenziato i problemi all'inizio: "Avevamo una buona strategia e l'avevamo preparata al meglio, purtroppo non siamo riusciti a farlo del tutto. Ma sono fiducioso per la prossima: testa già lì".

14:47

Ora si attende la regata 6

Non è ancora finita, anzi. Tra poco, alle 15:15, si riparte con regata 6. Ineos Britannia è avanti per 3-2 su Luna Rossa. Il team italiano cerca la vittoria del pareggio.

14:37

Ineos Britannia vince regata 5

Nel pre partenza l’errore fatale di Luna Rossa che è caduta dal foil. Ineos, sempre al comando, vince regata 5 e si porta sul 3-2. Ritardo di 11'' per la barca italiana.

14:34

Ineos Britannia al comando: inizia l'ultimo campo

Virata e contro virata con Ineos che segue tutte le manovre di Luna Rossa intenta a recuperare. Ma è difficile da dietro cercare la zampata per avvicinarsi e provare il sorpasso. Ultimo lato di bolina con Britannia avanti di 120 metri.

14:31

Errore di Ineos

Problemi per Ineos che con la punta va dentro l’acqua. Eccolo il primo errore degli inglesi con Luna Rossa a 70 metri. Siamo sul campo 7.

14:28

Luna Rossa torna sotto: svantaggio di 5''

Luna Rossa guadagna con 52 nodi di punta. Ridotto lo svantaggio: siamo a 5’’. Gioco di strambate, di velocità. Di sangue freddo. Siamo sul campo 6 di 8.

14:24

Luna Rossa perde secondi contro Ineos

Sviluppa più velocità Ineos e onda dopo onda guadagna sempre qualcosa. Perfetti fin qui gli inglesi: davanti e in marcatura su Luna Rossa. Inizia il campo 5 e la barca italiana, in questo lato di poppa, perde ancora: 11 secondi.

14:21

Ineos sempre avanti

Sette secondi prima del campo 4 di regata. Ineos fin qui non sta sbagliando nulla e Luna Rossa non riesce a rientrare per il sorpasso.

14:19

Luna Rossa in scia di Ineos

Sul lato di poppa Luna Rossa recupera tantissimo. E poi di nuovo di bolina, al campo 3 di regata, con Ineos che va a cercare sempre il lato destro. Il team italiano è sempre vicino a circa 50 metri.

14:14

Ineos vira per prima al gate

Nel gate entra prima Ineos, ma Luna Rossa è più veloce dentro. Appena 5’’ di ritardo.

14:11

Luna Rossa-Ineos, partiti!

Luna Rossa cade dal foil, va via Ineos sulla linea di partenza. Gli inglesi avanti di una 50ina di metri.

13:55

Oggi i recuperi di due regate

Oggi la giornata era inizialmente prevista come pausa, ma si va in mare per disputare le regate 5 e 6 della finale della Louis Vuitton Cup. Il tutto è stato deciso al fine di recuperare i due match race di due giorni fa (uno saltato per limite di tempo superato e l'altro cancellato per scarso vento).

13:39

La storia di Luna Rossa

Luna Rossa ha sei partecipazioni (2000, 2003, 2007, 2013, 2021 e 2024). Chi vincerà potrà sfidare il Defender ETN Zealand, detentore del titolo (2017 e 2021). La serie di finale per il trofeo è prevista dal 12 ottobre a Barcellona. Si gareggerà al meglio delle 13 regate, vincerà l’America’s Cup chi arriverà per primo a sette successi.

13:38

Le regate di oggi

Oggi si torna in acqua per il torneo degli sfidanti: vince chi arriverà per primo a 7 successi (siamo sul 2-2). Si andrà avanti fino al 5 ottobre (eventuali recuperi dal 6 all’8) visto che due regate sono state annullate per assenza di vento.

13:20

Le regate di ieri

Altermine di una giornata che era partita molto male per Luna Rossa e ricca di colpi di scena, il 'silver bullet' italiano ha vinto una tiratissima regata 4 portandosi sul 2-2 con Ineos Britannia nella finale della Louis Vuitton Cup, che si disputa al meglio delle 13 sfide.

12:55

Luna Rossa-Britannia, l'orario delle regate

La doppia sfida di oggi avrà inizio alle 14.10 quando partirà la prima regata, con Luna Rossa che avrà per prima accesso al campo di regata. La seconda sfida inizierà alle 15.15.

12:45

Luna Rossa-Britannia, dove vedere le regate

Le regate della finale della Louis Vuitton Cup verranno trasmesse in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport America’s Cup e in chiaro su Italia 1. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, canale YouTube della America’s Cup.

12:30

Barcellona, le condizioni meteo

Le condizioni meteo sul campo gara di fronte al Porto Olimpico di Barcellona appaiono buone: il cielo è sereno, leggermente velato, la temperatura è attualmente di 24º. La ventilazione è apprezzabile, l’intensità del vento è tra i 16 e i 23 nodi.

Barcellona